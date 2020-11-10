(Видео) “Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус?” – президент Азербайджана записал злорадное видеопослание

Алиев подчеркнул, что в документе насчет перемирия ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился в видеопослании к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, видео выложила в своем Telegram телеведущая Ольга Скабеева, передает издание “МК”.

Алиев подчеркнул, что в документе насчет перемирия ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха.

«Ну что, Пашинян? Ну, где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет. Пока я Президент, не будет статуса», – подчеркнул Алиев. Он добавил, что Карабах – это территория Азербайджана. Все это время Алиев злорадно улыбался.

Ранее было подписано соглашение о прекращении военных действий в Карабахе. В подписании договора приняли участие Алиев, Пашинян и Владимир Путин. После подписания документов в здание правительства Армении ворвалась агрессивная толпа, а на улице был избит спикер парламента.

Также известно, что Россия отправила в Карабах самолеты с российскими миротворцами. Также в миротворческом процессе принимает участие Турция.

Источник: reporter.kg