Появилась первая вакцина от COVID, которая показала более чем 90 процентную эффективность
Вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech показала 90-процентную эффективность при защите от COVID-19, заявили разработчики.
Они назвали это событие великим днем для науки и всего человечества.
«Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%», - говорится на сайте компании Pfizer.
В клинических испытаниях приняли участие 43,5 тыс. человек в шести странах мира, никаких побочных эффектов отмечено не было.
В Компании Pfizer утверждают, что смогут уже к концу года создать 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года — около 1,3 млрд.
Разработчики планируют подать заявку на экстренную процедуру сертификации, чтобы новую вакцину можно было использовать уже в конце ноября.
Компании Pfizer наряду с Moderna, исследования которых финансируются правительством США, проводят последнюю, третью стадию клинических испытаний вакцин. Власти США зарезервировали большие партии этой вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.
Источник: centralasia.media
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