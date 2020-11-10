Появилась первая вакцина от COVID, которая показала более чем 90 процентную эффективность

Появилась первая вакцина от COVID, которая показала более чем 90 процентную эффективность

Вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech показала 90-процентную эффективность при защите от COVID-19, заявили разработчики.

Они назвали это событие великим днем для науки и всего человечества.

«Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%», - говорится на сайте компании Pfizer.

В клинических испытаниях приняли участие 43,5 тыс. человек в шести странах мира, никаких побочных эффектов отмечено не было.

В Компании Pfizer утверждают, что смогут уже к концу года создать 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 года — около 1,3 млрд.

Разработчики планируют подать заявку на экстренную процедуру сертификации, чтобы новую вакцину можно было использовать уже в конце ноября.

Компании Pfizer наряду с Moderna, исследования которых финансируются правительством США, проводят последнюю, третью стадию клинических испытаний вакцин. Власти США зарезервировали большие партии этой вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Источник: centralasia.media