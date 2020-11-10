(Видео) Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе

Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Сообщается, что в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

О введении в Нагорный Карабах российских миротворцев сообщил Владимир Путин.

Как заявил Путин, договор начнет действовать с 00:00 по московскому времени 10 ноября.

Миротворцы вооруженных сил России уже прибыли в Карабах. Основу контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Как пишет РИА Новости, президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Арутюнян заявил, что дал согласие закончить войну.

О чем договорились стороны:

- полное прекращение огня начинается 10 ноября;

- Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях;

- Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными;

- в Карабахе разместят российских миротворцев, они останутся в районе противостояние пять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, если одна из сторон не пожелает отказаться от этого за полгода до продления;

- все транспортные узлы в Карабахе разблокируются;

- Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для организации беспрепятственного движения граждан и транспорта. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.

Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения о Нагорном Карабахе в центре Еревана началась массовая акция протеста, участники которой недовольны условиями договора. На площади перед зданием правительства собралось несколько тысяч человек, которые прорвали оцепление и ворвались в комплекс, передает ВВС.

Сообщается, что группа демонстрантов достала из служебной машины и избила спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

Источник: centralasia.media