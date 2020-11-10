(Фото) В Армении митингующие избили спикера парламента

В Армении митингующие избили спикера парламента

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян, которого избили протестующие против решения премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, находится на операции. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

По словам руководителя Аппарата главы правительства Эдуарда Агаджаняна, жизни парламентария ничто не угрожает. Пашинян при этом назвал зачинщиков драки предателями родины.

Конфликт начался с противостояния охраны Мирзояна и митингующих. Последние вытащили его из машины, избили и оставили лежать на асфальте, истекая кровью.

Ранее протестующие разгромили здание парламента. Они искали премьера и обвиняли его в предательстве страны, после чего часть из них направилась к правительственной даче Пашиняна.

Вышедший на улицы народ недоволен трехсторонним соглашением, которое подписали президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Согласно документу, Ереван передает под контроль Баку три региона, оставляя за собой Лачинский коридор, вдоль которого будут размещены российские миротворцы.

Арарат Мирзоян Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Источник: reporter.kg