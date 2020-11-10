Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом.
Об этом глава государства сам сообщил в Фейсбуке.
«Несмотря на все карантинные меры, я тоже получил положительный результат теста на коронавирус. У меня (температура) 37,5, и желаю всем 36,6! Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать. Большинство перенесли COVID-19, и я смогу. Все будет хорошо!» - написал он.
Первая леди Украины Елена Зеленская еще в июне переболела коронавирусом.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!