Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху, - СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину создать совместную рабочую группу вне Минской группы ОБСЕ для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом со ссылкой на турецкий дипломатический источник сообщает CNN Turk.
Эрдоган сказал об этом во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным 7 ноября. Новая группа разработает меры, которые будут действовать после объявления перемирия для ведения процесса политического урегулирования.
Ранее Кремль сообщил, что на переговорах президенты России и Турции подтвердили готовность к взаимодействию для мирного урегулирования ситуации. Путин проинформировал президента Турции о телефонных переговорах с лидерами Азербайджана и Армении по поводу выхода на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Были проведены несколько переговоров о перемирии, но, на сегодняшний день бои не прекращаются.
Источник: centralasia.media
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