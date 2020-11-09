Трамп может лишиться не только должности, но и супруги

Трамп может лишиться не только должности, но и супруги

Супруга действующего президента США Дональда Трампа собирается подать на развод с ним после официального оглашения результатов выборов. Об этом со ссылкой на бывшую помощницу семьи сообщают зарубежные СМИ.

По словам Омаросы Маниголт-Ньюман, Меланья уже давно задумала уйти от Трампа, но не хотела рушить его рейтинги и ждала, когда он покинет свой пост. «Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — рассказала Маниголт-Ньюман.

Другая помощница семьи Стефани Волкофф заявила, что брак Дональда Трампа был по сути фиктивным. Она назвала 15 лет совместной жизни супругов «сделкой» и рассказала, что они спали в разных комнатах Белого дома.

По данным СМИ, Меланья Трамп ранее вела переговоры о пост-брачном соглашении, чтобы впоследствии их ребенку досталась положенная доля наследства отца.

Источник: Элгезит