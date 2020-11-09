В мире коронавирусом заражены более 50 млн человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 50 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По состоянию на 9 ноября в более, чем 190 стран и территорий мира зарегистрировано 50 325 072 случая заражения COVID-19, скончались 1 255 489 человек.
Большая часть инфицированных приходится на США — 9,9 млн, на втором месте находится Индия — 8,5 млн, затем Бразилия — 5,6 млн.
По числу скончавшихся от COVID-19 также лидируют США, количество жертв коронавируса в Соединенных штатах составляет 237,5 тыс. человек, в Бразилии — 162,3 тыс., Индии — 126,1 тыс. человек.
Источник: centralasia.media
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