В Беларуси на акциях протеста задержаны более 700 человек

По ссылке фотогалерея Белорусской службы Радио Свобода.

Число задержанных участников воскресных акций протеста в Минске и других городах Беларуси, по информации правозащитного центра "Весна", превысило 700 человек.

В списке задержанных Ольга Хиженкова - Мисс Беларусь-2008, работавшая ранее пресс-секретарём клуба "Динамо Брест". Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании фотокорреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Святослава Зоркого. Также задержаны известные артисты и спортсмены.

Сотрудники правоохранительных органов мешали участникам акции в Минске собираться, а уже сформированным колоннам преграждали путь и рассеивали их. Задержания проходили на проспекте Машерова, у стелы "Минск – город-герой", на улице Немига в центре города.

В городском управлении милиции подтвердили, что задержанных участников манифестации отвозят в территориальные РУВД.

По оценкам, в акции участвовали несколько тысяч человек - это меньше, чем обычно по воскресеньям.

По ссылке фотогалерея Белорусской службы Радио Свобода.

Вечером в воскресенье акции протеста в Минске и ряде других городов Беларуси продолжились - но речь уже шла не о массовых шествиях, а о "цепях солидарности" или уличных собраниях жителей микрорайонов.

Днём ранее, в субботу 7 ноября, как сообщила правозащитная организация "Вясна", в Беларуси продолжалось преследование людей по политическим мотивам. В частности, на протестной акции врачей задержаниям подверглись около 60-ти человек.

Акции протеста в Минске и других городах Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы, итоги которых, как утверждают участники протестов, были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Страны Запада не признали победу Лукашенко на выборах, ЕС ввёл против него и его окружения санкции.

Источник: Азаттык