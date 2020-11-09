В России изменили правила лечения больных с COVID-19

В России изменили правила лечения больных с COVID-19

Министерство здравоохранения России внесло изменения в порядок лечения пациентов с COVID-19. Отныне при наличии отдельной комнаты и согласия на выполнение предписаний медиков больным можно лечиться дома. Об этом сообщают российские СМИ.

В приказе Минздрава отмечается, что врачи обязаны проинформировать надомного пациента о необходимости вызова медиков при ухудшении самочувствия. При этом, если пациент живет не один, врач должен рассказать другим жильцам о рисках заражения. Также он обязан рассказать об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Еще одним существенным изменением является то, что отныне пациентов можно переводить со стационарного на амбулаторное лечение, не дожидаясь получения отрицательного теста на коронавирус. Изменения вступили в силу с 8 ноября.

Источник: Элгезит