В Ташкент доставлена китайская вакцина от COVID-19

В Ташкент доставлена китайская вакцина от COVID-19.

Об этом стало известно накануне в ходе встрече в Министерстве инновационного развития РУз по поводу организации проведения третьей стадии испытаний китайской вакцины против коронавируса в Узбекистане, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам министра инновации РУз Иброхима Абдурахмонова, для проведения третьей фазы испытаний вакцины против коронавируса китайские партнёры посетили Узбекистан. «Это, прежде всего, планирование всех процессов. Мы договорились с партнёрами об ознакомлении с семейными поликлиниками, где будут проводиться испытания вакцины, и разработке структуры испытания», - отметил он.

В настоящее время к Узбекистана прибыли 4 человека, ждут ещё пятерых китайских специалистов. Они будут работать вместе с узбекскими медиками 4 месяца в ходе проведения испытаний. Планируется провести тренинги для местных врачей о проведении испытания вакцины, порядках и наблюдении, а также работы по координации общего процесса.

Вакцина хранится в особых условиях. После формирования команды добровольцев в указанных семейных поликлиниках начнутся испытания среди 5000 человек.

«Исследование будет организовано только в Ташкенте. Для этого нужны соответствующие условия. Очень важно эффективно организовать процесс мониторинга», - отметил министр.

В Узбекистане на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 68 тыс. 367. За прошедший период от коронавируса выздоровели 65 тыс.550 пациентов (96%), скончались – 583. Лечение проходит 2 тыс. 236 человек.

Ранее сообщалось о том, что третья стадия испытаний вакцины, изготовленной институтом микробиологии Китайской академии наук, будет проводиться также в Узбекистане.

Источник: Кабар