В США – новый президент. Кто такой Джо Байден?

Байден стал самым пожилым президентом в истории Америки.

В США новым 46-ым президентом объявили 77-летнего Джо Байдена, кандидата из Демократической партии, главного оппонента Дональда Трампа.

Байден стал самым пожилым президентом в истории Америки.

Джо Байден – бывший сенатор, вице-президент США. Байден опытный политик, проработавший в Вашингтоне почти 50 лет, в том числе 35 лет в качестве сенатора и 8 лет в качестве вице-президента при Бараке Обаме, с 2009 по 2017 год. Хотя за 35 лет политик ни разу не проигрывал выборы в Сенат, в его политической карьере было достаточно неудач.

В первый раз он баллотировался в президенты от Демократической партии в 1987 году, в возрасте 46 лет. Но тогда он снял свою кандидатуру с праймериз — после расследования журналистов о том, что он использовал в своих речах фрагменты выступлений других политиков, а также «сплагиатил» научную работу, когда учился на юриста в университете. Из-за этого, как выяснили журналисты, Байдену даже заново пришлось проходить один из курсов, который преподаватели ему не зачли с первой попытки.

В 2007 году Байден снова выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Однако за год кампании он так и не смог завоевать достаточной поддержки среди избирателей и соратников по партии и снял свою кандидатуру с праймериз.

​В мае 2008 года стало известно, что Барак Обама рассматривает кандидатуру Байдена в качестве вице-президента. В августе 2008 года об этом было объявлено официально.

Обама дважды выбирал Байдена своим кандидатом на пост вице-президента. Политические эксперты считают, что в первую очередь это было сделано из-за внешнеполитического опыта сенатора: Байден трижды возглавлял сенатский комитет по международным отношениям, много ездил за границу и участвовал в переговорах по вопросам торговли и ядерного разоружения. Еще в 1979 году он встречался с руководством СССР, а после распада Советского Союза поддержал расширение НАТО.

Новый президент официально вступит в должность 20 января после переходного периода, необходимого, чтобы назначить министров и определить приоритеты.

Передача власти происходит на церемонии инаугурации, которая проводится на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

После церемонии новый президент направляется в Белый дом, чтобы начать свое четырехлетнее правление.

Источник: Элгезит