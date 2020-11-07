Президентские выборы в США: Байден лидирует в Неваде
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. В последние часы все внимание приковано к штату Пенсильвания и Аризона.
Также подсчет идет в штате Невада. Там обработан 91% бюллетеней. Разрыв между кандидатами - 22,6 тыс. голосов в пользу Джо Байдена.
Ранее Байден увеличил отрыв на 2,5 тыс. голосов после обработки новой порции бюллетеней в округе Кларк, в который входит Лас-Вегас.
На кону в Неваде шесть голосов выборщиков. Сейчас у Байдена 253 голоса выборщиков. Для победы на выборах ему нужно набрать еще 17. У Трампа насчитывается 214 голосов.
Источник: centralasia.media
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