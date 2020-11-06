ОБСЕ призвала Лукашенко провести новые выборы президента

ОБСЕ призвала белорусские власти провести новые выборы президента в соответствии с международными стандартами.
В своем отчете организация предложила аннулировать результаты голосования на президентских выборах 9 августа, победителем которых Центризбирком объявил Александра Лукашенко.
Составители отчета также обратили внимание на нарушение избирательного процесса на всех стадиях и осудили нарушение прав человека со стороны белорусских властей.
При этом ранее Совет ООН по правам человека отметил усилия Минска в правозащитной сфере.
Напомним, после выборов президента 9 августа в Минске и других белорусских городах начались протесты. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов.
Не менее четырех человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно. Страны Запада легитимность Лукашенко не признали.
Источник: Элгезит
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