Число трудовых мигрантов в России упало почти на четверть, - МВД РФ

Произошло сокращение по всем категориям иностранных работников.
Число работающих в России трудовых мигрантов по подсчетам МВД России на конец сентября составило 1,8 миллиона человек, что на 22,5% меньше чем годом ранее, когда в стране пребывали 2,3 миллиона работников из-за рубежа. Об этом в пятницу сообщают «Известия» со ссылкой на последние данные МВД России на конец сентября.
«Произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1,376 тысячи человек (годом ранее их было 1,744 тысячи). Почти на 30% сократилось и количество действительных разрешений на работу - 85,7 тысяч вместо 121,8 тысячи в прошлом году», - отметили в ведомстве.
Приехавших для работы в РФ граждан из стран Евразийского экономического союза по данным на 30 сентября также стало значительно меньше, чем в аналогичное время 2019 года. По завершению III квартала текущего года их в России оказалось 333 тысячи человек. Именно представители из ЕАЭС составляют наибольшее количество граждан, работающих в России без виз.
«На рынке труда в РФ в наибольшей степени представлены выходцы из следующих государств: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, Беларуси, Вьетнама и Турции», - рассказали в МВД России «Известиям».
В Минтруда России уточнили, что в этом году почти на 36 тысяч человек снизилось и число работников, которые трудятся в стране на основании визы. Также в 2020 году снизилось распределяемое министерством количество квот на привлечение иностранных граждан для всех регионов. оно составило 105 тысяч против 141 тысячи годом ранее.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!