Выборы в США: Байден на грани победы. Трамп обвинил в фальсификациях

На президентских выборах в США продолжается подсчет голосов.
За последние сутки количество голосов выборщиков у претендентов не изменилось — У Байдена 253 голосов, у Трампа — 214 голосов. Для победы нужно 270 голосов.
Исход президентских выборов решит подсчет голосов в 4 штатах: в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), в Джорджии (16), в Неваде (6), в Аризоне( 11). Байдену достаточно победить в Пенсильвании.
На утра 6 ноября подсчет показывает, что отрыв между Трампом и Байденом продолжает сокращаться в двух штатах. В Джорджии от преимущества Трампа осталось менее 2,5 тысяч голосов, в Пенсильвании – 48 тысяч.
В Джорджии осталось подсчитать 16 тыс. голосов, в Пенсильвании осталось подсчитать 250 тыс. голосов.
Сокращение разрыва объясняется тем, что сейчас в двух штатах идет подсчет голосов, полученных по почте. В большинстве своем так поступили демократы.
Надежды Трампа догнать Байдена в Неваде тоже тают — там разрыв сохраняется в 12 тыс. голосов.
В Аризоне Трамп сократил отрыв от Байдена на 10 тысяч до 46 тысяч голосов. Многие СМИ в этом штате отдали победу Байдену еще два дня назад.
Президент Трамп выступил перед журналистами. Но американские каналы ABC, CBS и MSNBC прервали прямую трансляцию его выступления из-за «ложных заявлений». Трамп заявил о своей победе и обвинил выборы в фальсификациях.
По мнению корреспондента Би-Би-Си в Белом доме, выглядел Трамп подавленным, человеком, который пусть и не признается, но понимает, что проиграл.
Источник: centralasia.media
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