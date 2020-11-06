Nokia воскресит два культовых телефона

Nokia выпустит два обновленных ретротелефона, пишет Lenta.ru со ссылкой на немецкое издание WinFuture.

Информация об устройствах была замечена на сайте зарубежного оператора Telia. Исходя из раскрытых данных, одним из аппаратов окажется Nokia 6300, который первоначально вышел в 2007 году. Журналисты напомнили, что оцененный в 300 евро телефон получил двухдюймовый дисплей, основную камеру на два мегапикселя, слот для карты памяти microSD.

Вторым телефоном, который собирается воскресить производитель, окажется Nokia 8000. Гаджет станет продолжением культовой восьмитысячной серии девайсов бренда, запущенной в 1990-х годах. Последним аппаратом линейки оказался 8600, выпущенный в 2007 году. Девайс получил двухдюймовый цветной экран, конструкцию слайдера, 128 мегабайт оперативной памяти, камеру разрешением два мегапикселя. Уточняется, что и Nokia 6300, и телефоны Nokia восьмитысячной серии позиционировались на рынке как премиальные устройства.

Источник: Элгезит