Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Джорджии
Кампания президента США Дональда Трампа подала иск, требуя приостановить подсчет голосов в Джорджии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.
Ранее штаб Трампа подал иски с требованием приостановить подсчет голосов в Пенсильвании и Мичигане, заложив основу для оспаривания результатов в штатах, которые могли бы определить, получит ли он еще четыре года в Белом доме.
Иски требуют лучшего доступа наблюдателей кампании к местам обработки и подсчета бюллетеней.
Между тем, директор избирательного округа Фултон (штата Джорджия) Ричард Бэррон заявил СМИ, что все голоса в округе будут подсчитаны к концу ночи.
"Мы собираемся закончить сегодня ночью. Мы будем здесь столько, сколько потребуется", - сказал он.
По его оценкам, его команда подсчитает более 142 тыс. голосов.
Согласно данным Fox News, после подсчета 97% голосов у Трампа в Джорджии - 50%, Байден получает 48,8%.
Источник: Кабар
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