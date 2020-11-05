Президентские выборы в США: Байден приблизился к победе
Вчера ночью подсчет голосов еще шел в 9 штатах и кандидаты в президенты Байден и Трамп шли ноздря в ноздрю.
Под утро закончился подсчет голосов в ключевых штатах Винсконсин и Мичиган, в которых американские СМИ отдали победу Байдену. Теперь у него 253 голосов выборщиков, у тармпа — 214. для победы нужно 270 голосов.
Из оставшихся 6 штатах, где продолжается подсчет голосов, Байдену достаточно победить в Неваде (6 голосов) и Аризоне (11 голосов). В Неваде после подсчета 86% бюллетеней, Байден лидирует с отрывом в 8 тыс. голосов. В Аризоне, где также подсчитаны 86% голосов, Байден лидирует с отрывом в 79 тыс. голосов.
Результаты в консервативном штате Джорджия стали полной неожиданностью для Республиканцев — там осталось подсчитать 55 голосов и Трамп лидирует с отрывом в 31 тыс. голосов. У штата 16 голосов выборщиков. Осталось подсчитать голоса в избирательных округах Атланты, где сконцентрированы сторонники демократов.
В Северной Каролине (16 голосов выборщиков) осталось подсчитать 5% голосов, Трамп лидирует с 77 тыс голосами. Бюллетени по почте будут приниматься до 12 ноября.
В Пенсильвании Трамп лидирует с отрывом в 184 тыс голосов. Осталось подсчитать 12% бюллетеней. Еще вчера ночью отрыв был в 700 тыс голосов.
Кандидат в президенты Байден призывал своих сторонников голосовать по почте из-за пандемии. Республиканцы призывали прийти на избирательный участок в день голосования. Таким образом, подсчет бюллетеней, присланных по почте, в большинстве были отданы за Байдена.
В этой ситуации юристы Трампа пытаются остановить подсчет голосов. Кроме юридических споров в судах, законы некоторых штатов позволяет ждать объявления официальных результатов неделями.
Источник: centralasia.media
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