Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное
В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали заявления Дональда Трампа о его переизбрании президентом.
Подведение итогов голосования не прекратится, вопреки призывам действующего главы государства, сообщила менеджер кампании Джен О'Мэлли-Диллон.
"Подсчет будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан. Они (заявления Трампа. — Прим. ред.) возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, ведь никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", — сказала она.
О'Мэлли-Диллон подчеркнула, что решать исход выборов должны не Трамп и не Байден.
"Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения. Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", — добавила она.
Ранее, выступая в Белом доме, Трамп заявил о готовности праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".
Источник: media-center.kg
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