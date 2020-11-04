Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное

Трамп заявил о победе на выборах, штаб Байдена утверждает обратное

В штабе кандидата от Демократической партии Джо Байдена прокомментировали заявления Дональда Трампа о его переизбрании президентом.

Подведение итогов голосования не прекратится, вопреки призывам действующего главы государства, сообщила менеджер кампании Джен О'Мэлли-Диллон.

"Подсчет будет продолжаться, пока каждый должным образом поданный голос не будет засчитан. Они (заявления Трампа. — Прим. ред.) возмутительны, поскольку это неприкрытая попытка отобрать демократические права американских граждан. Они беспрецедентны, ведь никогда еще в нашей истории президент США не пытался лишить американца права голоса на общенациональных выборах", — сказала она.

О'Мэлли-Диллон подчеркнула, что решать исход выборов должны не Трамп и не Байден.

"Демократический процесс должен и будет продолжаться до завершения. Если президент выполнит свою угрозу обратиться в суд, чтобы попытаться помешать должному учету голосов, у нас готовы команды юристов, которые мы готовы развернуть, чтобы сопротивляться этим усилиям. И они победят", — добавила она.

Ранее, выступая в Белом доме, Трамп заявил о готовности праздновать победу на выборах, поскольку результаты оказались "феноменальными". Он также отметил, что голосование прошло не без мошенничества и его штаб не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".

Источник: media-center.kg