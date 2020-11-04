Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов

Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов

Десятки демонстрантов собрались на площади Лафайет через дорогу от Белого дома, когда со всей страны начали поступать первые результаты выборов, сообщает The Hill.

Протестующие развернули большой баннер с надписью: «Уберите Трампа» возле полицейских баррикад, установленных для сдерживания толпы подальше от Белого дома.

Интерфакс пишет о том, что ранее вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой в 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами.

К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов.

Напомним, что в США 3 ноября проходят президентские выборы. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.

Источник: Кабар