Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов
Десятки демонстрантов собрались на площади Лафайет через дорогу от Белого дома, когда со всей страны начали поступать первые результаты выборов, сообщает The Hill.
Протестующие развернули большой баннер с надписью: «Уберите Трампа» возле полицейских баррикад, установленных для сдерживания толпы подальше от Белого дома.
Интерфакс пишет о том, что ранее вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой в 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами.
К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов.
Напомним, что в США 3 ноября проходят президентские выборы. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.
Источник: Кабар
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