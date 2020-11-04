В США идёт подсчёт голосов на выборах президента

В США идёт подсчёт голосов на выборах президента

В Соединённых Штатах в 5.00 по бишкекскому времени 4 ноября закрылись первые избирательные участки на выборах президента - в штатах Индиана и Кентукки. Там начался подсчёт голосов, американские СМИ уже сообщают первые результаты.

За победу борются нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

В 3.00 закрываются участки в том числе в штате Джорджия, одном из тех, за победу в которых ведётся упорная борьба. В 3.30 - в частности, в Северной Каролине и Огайо, в 4.00 в Пенсильвании и Флориде, в 5.00 в Мичигане, Аризоне, Техасе, Висконсине, в 6.00 в Айове, в 7.00 в Калифорнии.

Обычно имя победителя становится известно до публикации официальных результатов выборов: СМИ строят оценки на основе данных с отдельных участков. Однако в этом году рекордное количество людей проголосовало досрочно - 97 миллионов избирателей. Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчёт голосов в некоторых штатах может занять несколько дней.

По прогнозам, процент явки на выборах может быть самой высокой за последние 100 лет.

Общенациональные опросы перед выборами показывали преимущество Байдена. Однако в США исход выборов зависит от голосования конкретных штатов, а в так называемых колеблющихся штатах разрыв между кандидатами не был существенным.

В рамках этих выборов американские избиратели также определят, кто займет все 435 мест в Палате представителей, 35 из 100 мест в Сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов.

За результатами можно будет следить и на интерактивной карте.

Выборы в США – 2020

3 ноября 2020 года американцы выбирают президента США. Президент избирается не прямым голосованием, а через структуру, известную как коллегия выборщиков, где штаты представлены пропорционально количеству их населения. Для победы кандидату необходимо набрать, как минимум, 270 голосов выборщиков, общее число которых – 538. Кандидатом Демократической партии является Джо Байден. Президент Дональд Дж. Трамп – кандидат от Республиканской партии.