Президентские выборы в США: закрываются первые избирательные участки, идет подсчет голосов

В штатах на востоке США закрываются первые избирательные участки, ожидаются первые результаты.
Последней закрывается Аляска.
По последним данным, во Флориде (обработано 54% голосов) и Джорджии (обработано 4% голосов) лидирует кандидат от партии демократов Джо Байден 50,8% и 54,2% соответственно, Дональд Трамп — 48,5% и 44,7% соответственно (данные обновляются).
На всеобщих выборах 3 ноября в США избирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.
Источник: centralasia.media
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