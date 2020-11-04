Президентские выборы в США: закрываются первые избирательные участки, идет подсчет голосов

В штатах на востоке США закрываются первые избирательные участки, ожидаются первые результаты.

Последней закрывается Аляска.

По последним данным, во Флориде (обработано 54% голосов) и Джорджии (обработано 4% голосов) лидирует кандидат от партии демократов Джо Байден 50,8% и 54,2% соответственно, Дональд Трамп — 48,5% и 44,7% соответственно (данные обновляются).

На всеобщих выборах 3 ноября в США избирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

Источник: centralasia.media