Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110

Спасатели извлекли из-под завалов тела 110 погибших после землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

«После землетрясения в Измире извлечены тела 110 погибших. Травмы получили 1 027 человек. Мы не теряем надежду, и поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока из-под обломков не будет извлечен последний человек», - сказал он.

Ранее сообщалось о 107 погибших.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. За первым мощным толчком последовали повторные. Всего зафиксировали более 1 100 афтершоков, часть из которых имела магнитуду больше 4.

Источник: Кабар