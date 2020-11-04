Число погибших при землетрясении в Турции достигло 110
Спасатели извлекли из-под завалов тела 110 погибших после землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.
«После землетрясения в Измире извлечены тела 110 погибших. Травмы получили 1 027 человек. Мы не теряем надежду, и поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока из-под обломков не будет извлечен последний человек», - сказал он.
Ранее сообщалось о 107 погибших.
Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. За первым мощным толчком последовали повторные. Всего зафиксировали более 1 100 афтершоков, часть из которых имела магнитуду больше 4.
Источник: Кабар
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