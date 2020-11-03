В США началось голосование на выборах президента

В США сегодня день выборов президента.

В них участвуют нынешний президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден, который поклялся «победить вирус» и объединить страну.

Первый участок на выборах президента США начал работать в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) сразу после полуночи. Все пять местных избирателей проголосовали за Байдена, сообщается в Twitter’e.

В понедельник оба кандидата провели мероприятия в нескольких штатах, которые могут определить исход выборов.

77-летний Байден начал свой день в Огайо, где он вновь подверг критике борьбу Трампа с пандемией. «Завтра у нас есть возможность положить конец президентству, которое разделило эту нацию», – сказал Байден, назвав Трампа «слабым» и «позором». Из Огайо кандидат от Демократической партии отправился в Пенсильванию, где Байден лидирует в последних опросах, но где в 2016 году победил Трамп. На Пенсильванию приходится 20 из 270 необходимых для избрания голосов выборщиков.

В Питтсбурге Байден встретился с членами профсоюза и афроамериканскими избирателями. Там в рамках автопробега к Байдену присоединилась поп-звезда Леди Гага.

74-летний Трамп накануне основного дня голосования посетил Северную Каролину, где также идет напряженная борьба между кандидатами, а также Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, где в опросах лидирует Байден.

На митинге в Северной Каролине президент США сказал, что его не беспокоит низкий рейтинг по сравнению с его конкурентом и пообещал выиграть в любом случае. «Голосование за Байдена-это голосование за то, чтобы отдать контроль над правительством глобалистам, коммунистам, социалистам, богатым либеральным лицемерам, которые хотят заставить вас замолчать, подвергнуть цензуре», – сказал Трамп.

Обычно имя победителя становится известно до публикации официальных результатов выборов: СМИ строят оценки на основе данных с отдельных участков. В этом году рекордное количество людей проголосовало досрочно – 97 миллионов избирателей. Поскольку многие бюллетени были отправлены по почте, подсчет голосов в некоторых штатах может занять больше времени, чем обычно.

Трамп подверг критике постановления судов, разрешающие подсчет бюллетеней, которые проштампованы ко дню выборов и поступят через определенное время после этого.

Президент дал понять, что его предвыборный штаб намерен оспаривать в суде подсчет заочно поданных голосов в Пенсильвании. На прошлой неделе решение по этому вопросу принял Верховный суд. «Как только закончатся выборы, наши юристы начнут действовать», – сказал президент журналистам перед митингом в Северной Каролине.

По данным новостного портала Axios, президент сказал своим приближенным, что намерен объявить о победе во вторник вечером, даже если итоги в коллегии выборщиков будут неопределенными. Трамп категорически опроверг это утверждение.

Байден комментируя эти сообщения, заявил: «Президент не украдет выборы».

Национальные опросы по-прежнему показывают, что Байден опережает Трампа примерно на восемь процентных пунктов.

В рамках этих выборов американские избиратели также определят, кто займет все 435 мест в палате представителей, 35 из 100 мест в сенате, 11 губернаторских постов и различные должности в местных органах власти. Кроме того, проводятся референдумы по ряду вопросов.

Источник: Азаттык