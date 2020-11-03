Чего ждать в ночь после выборов в США? И когда можно узнать победителя?

Чего ждать в ночь после выборов в США? И когда можно узнать победителя?

В США сегодня, 3 ноября начинаются всеобщие выборы, где американцы будут избирать президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

Русская служба ВВС описала, как могут пройти выборы, чего ожидать в ночь после выборов и когда можно узнать результаты.

Итак, на дворе ночь после голосования. Вы уже десять часов не отходите от телевизора в ожидании результата и одновременно постоянно обновляете ленту в соцсетях. Но ни Дональд Трамп, ни Джо Байден не признают поражение. Сбывается кошмар Америки: результат выборов будет оспариваться.

Начинается пересчет бюллетеней, подаются судебные иски против признания или, наоборот, непризнания их действительными, там и тут вспыхивают беспорядки. И наконец, дело доходит до Верховного суда, где и решится, кому быть президентом.

Многих неприятностей удастся избежать, если американцы проявят терпение. Но как долго придется ждать? Вопрос на миллион долларов.

Что грозит затормозить процесс?

Во-первых, голосование по почте.

На прошлых выборах им воспользовались около 33 миллионов американцев. В этот раз из-за коронавируса их число выросло до 82 миллионов. При этом за сутки до голосования многие штаты так и не смогли изменить законы, принятые в другой обстановке десятки лет назад, о том, когда можно голосовать по почте и как эти бюллетени обрабатывать и считать.

В одном из ключевых колеблющихся штатов, Мичигане, как ожидается, по почте проголосуют около трех миллионов человек. Подсчет такого количество голосов займет несколько дней, а начаться он может, по действующему закону, не ранее 7 утра в день голосования. Это еще если не потребуется пересчета.

Соцопросы и обновляемые списки проголосовавших избирателей показывают, что пользоваться услугами почты более склонны сторонники демократов, тогда как республиканцы предпочитают голосовать лично в день выборов.

Дональд Трамп заблокировал экстренное выделение дополнительных средств Почтовой службе США, которая и так задерживает доставку отправлений в связи с пандемией.

Во-вторых, судебные иски.

Подведение итогов способны оттянуть претензии к штатам из-за признания каких-то бюллетеней действительными либо недействительными. Основаниями для аннулирования бюллетеня могут быть слишком позднее поступление бюллетеня по почте, неразборчивая подпись или отсутствие специального второго конверта, обеспечивающего тайну голосования. Стороны попытаются трактовать эти правила в свою пользу и попытаются убедить в своей интерпретации суды.

С учетом огромных масштабов почтового голосования, число потенциально спорных бюллетеней резко возрастает.

В 2016 году Дональд Трамп победил в том же Мичигане с перевесом меньше чем в 11 тысяч голосов. При этом во время летних праймериз в данном штате были признаны недействительными почти столько же бюллетеней, поступивших по почте слишком поздно.

Если выборы завершатся практически вничью, количество отвергнутых бюллетеней может сыграть решающую роль.

А может ли победитель определиться все-таки в ночь со вторника на среду?

Да. Несмотря на почтовые задержки, чисто математически это возможно. Но для этого победа одного из кандидатов должна быть сокрушительной.

Чтобы получить золотой билет в Белый дом, Байдену или Трампу нужно заручиться поддержкой более чем в 270 выборщиков.

Президента США избирают не граждане прямым голосованием, а коллегия выборщиков. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.

Поэтому очень важно, за кого проголосуют не только в целом по стране, но и в каждом штате.

За сутки до выборов 69,5 миллиона американцев уже проголосовали досрочно или по почте. Это более половины всех голосов, отданных на выборах 2016 года.

Тогда Дональд Трамп начал праздновать победу примерно в 02:30 по времени Восточного побережья США, после того как штат Висконсин добавил ему последние голоса, которых ему не хватало до 270.

Однако теперь из-за размаха почтового голосования маловероятно, чтобы большинство колеблющихся штатов объявили свои результаты через несколько часов после закрытия участков.

В трех из них — Мичигане, Пенсильвании и Висконсине подсчет голосов, поданных по почте, начнется только во вторник. Во всех возможен пересчет голосов и судебные тяжбы.

Зато во Флориде, самом большом из колеблющихся штатов с 29 голосами в коллегии выборщиков, подсчет поданных по почте голосов, согласно местному законодательству, начался за 40 дней до выборов. Таких во Флориде оказалось в общей сложности больше 2,4 миллиона, и гора необработанных конвертов еще высока. Но есть шанс, что новости оттуда поступят уже к утру среды и станут важным индикатором того, кто же победил на общенациональном уровне.

Если Байден, на данный момент лидирующий в опросах, проиграет во Флориде, это будет означать, что 4 ноября он вряд ли сможет объявить о своей победе, хотя в конечном итоге сможет опередить соперника, если удачно выступит в Северной Каролине, Аризоне, Айове и Огайо.

Если Трамп победит во Флориде, его шансы одержать верх сильно возрастут, но вряд ли немедленно после дня голосования, учитывая большое количество колеблющихся штатов, где результатов, скорее всего, придется ждать несколько суток.

Что мы услышим с телеэкрана?

В ночь после выборов американские масс-медиа обладают в чем-то даже пугающим могуществом.

В прошлом они регулярно называли победителя задолго до официального объявления результатов, опираясь на данные экзит-поллов. Каналы соревнуются за право оказаться первым.

Ожидается, что кандидат, которого СМИ объявят проигравшим, быстро сдастся и признает свое поражение, желательно раньше, чем основная масса людей отправится спать, а победитель объявит себя таковым на тех же каналах. Безотказный способ придать драматизм теленовостям.

Но в 2020 году, когда миллионы поданных по почте голосов будут еще ждать подсчета, от медиа потребуются терпение и взыскательность к себе.

Многие опасаются повторения событий 2000 года, когда за Белый дом боролись Эл Гор и Джордж Буш-младший. Хотя многие опросы показывали, что судьба выборов висит на волоске, несколько кабельных сетей поспешили «отдать» Флориду Гору, а впоследствии выяснилось, что там все-таки выигрывает Буш.

Гор признал поражение, но когда оказалось, что разница во Флориде составила буквально считанные бюллетени, взял свои слова назад. Чтобы подвести черту, понадобились 36 дней и слушания в Верховном суде. Президентом стал Буш с Флоридой он получил большинство голосов в коллегии выборщиков, хотя за Гора проголосовало большинство избирателей.

Сейчас Дональд Трамп повторяет, что будет настаивать на немедленном объявлении победителя, а Байден и Демократическая партия загодя сформировали команду из нескольких сотен адвокатов для предстоящей судебной борьбы. Многие американцы опасаются, что самые нетерпеливые сторонники обоих кандидатов устроят беспорядки.

В 2020 году Америка уже травмирована пандемией коронавируса, разделена отношением к движению Black Lives Matter, а теперь, скорее всего, вынуждена будет ждать своего следующего президента.

Источник: centralasia.media