Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом.
Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы грузинского правительства.
«У премьер-министра Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Георгий Гахария себя чувствует хорошо и продолжает лечиться дома», - сказано в заявлении.
Глава грузинского правительства с 31 октября находился на самоизоляции, так как ранее коронавирусом заразился сотрудник его охраны. На самоизоляции находятся также глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
Как отмечает ТАСС, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день в стране выявлено 42 579 случаев инфицирования. 26 800 человек выздоровели, 342 умерли.
Источник: Кабар
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