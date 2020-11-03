Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом.

Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы грузинского правительства.

«У премьер-министра Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Георгий Гахария себя чувствует хорошо и продолжает лечиться дома», - сказано в заявлении.

Глава грузинского правительства с 31 октября находился на самоизоляции, так как ранее коронавирусом заразился сотрудник его охраны. На самоизоляции находятся также глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Как отмечает ТАСС, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день в стране выявлено 42 579 случаев инфицирования. 26 800 человек выздоровели, 342 умерли.

Источник: Кабар