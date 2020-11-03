Совет ООН по правам человека одобрил действия режима Лукашенко

Совет ООН по правам человека, заседающий в Женеве, одобрил усилия властей Беларуси в соблюдении прав человека.

Протестующие в Минске, 2 ноября 2020 года.

Белорусская делегация представила членам Совета свой Периодический доклад о соблюдении прав человека в Республике Беларусь. Все государства – члены Совета ООН по правам человека представляют такие доклады каждые пять лет.

С оценкой хода обсуждения доклада выступила неправительственная правозащитная организация UN Watch, основанная в 1993 году для проверки соответствия решений правозащитных органов ООН принципам Устава этого крупнейшего международного форума.

UN Watch, будучи неправительственной организацией, наделена специальным консультативным статусом при экономическом и социальном совете ООН и имеет ассоциированное членство в Департаменте общественной информации ООН.

По данным UN Watch, 51 из 92 государств-участников Совета по правам человека (55 процентов) приветствовали достижения Беларуси в области прав человека.

Среди одобривших действия режима Лукашенко – 36 государств, которые традиционно поддерживают репрессивные режимы, и ещё 15 государств, которые сочли возможным дать положительную оценку некоторым достижениям белорусских властей.

"В то время, когда режим Лукашенко жёстко подавляет протесты граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов, избивает женщин на улицах и бросает всех оппозиционных лидеров за решётку или вынуждает их покинуть страну, высший правозащитный орган ООН не должен становиться форумом фальшивого восхваления угнетателей", – заявила Хилель Нойер, исполнительный директор независимой правозащитной организации UN Watch, базирующейся в Женеве.

Тем не менее, Нойер приветствовала тот факт, что по крайне мере 41 государство, пользуясь своим правом на краткое выступление, высказало реальную оценку положения в области прав человека в Беларуси.

Источник: Азаттык