Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 98

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 98.
Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Ранее поступила информация о 95 погибших.
«В результате землетрясения погибли 98 граждан. Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны из больниц», - говорится в сообщении ведомства.
Порядка 147 человек остаются в медицинских учреждениях. На месте пяти разрушенных и сильно поврежденных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы.
Источник: Кабар
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