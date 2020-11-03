Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 98

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 98.

Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Ранее поступила информация о 95 погибших.

«В результате землетрясения погибли 98 граждан. Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны из больниц», - говорится в сообщении ведомства.

Порядка 147 человек остаются в медицинских учреждениях. На месте пяти разрушенных и сильно поврежденных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы.

Источник: Кабар