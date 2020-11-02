(Видео) В Узбекистане поймали двухголовую змею 

В Ходжаабадском районе Андижанской области жители нашли двухголовую змею.
Как сообщил местный житель, это была обыкновенная водяная змея, передает Кун.уз.
«Это была обычная водяная змея. Сантиметров двадцать в длину. Дети поймали ее на улице. Смотрю, все снимают ее на видео, некоторые гладят по голове. Я подумал, что в такой ситуации ее убьют, и отпустил змею в Шахрихансай, который течет около нашего дома», - рассказал один из местных жителей.
Отмечается, что необычная двухголовая змея была найдена вчера, 1 ноября.
По данным National Geographic, двухголовые змеи иногда встречаются в природе, но редко живут долго. Причиной их появления на свет может быть как генетическая мутация, так и неполное разделение однояйцовых близнецов на ранней стадии их развития.
Две головы такой змеи, как правило, не очень дружелюбны по отношению друг к другу. Особенно когда дело касается пищи. Так, если одной голове удалось поймать добычу, то вторая обязательно начнет отнимать у неё еду и, что ещё хуже, попытается укусить другую голову.
Кроме того, двухголовым змеям часто трудно определиться с тем, в какую сторону ползти. Это делает змею уязвимой во время нападения хищников. Поэтому шансы на выживание такого существа в природе довольно малы.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!