Трамп не исключил увольнения главного инфекциониста США после выборов

Трамп не исключил увольнения главного инфекциониста США после выборов

Президент США Дональд Трамп намекнул, что после президентских выборов в случае победы на них может уволить главного американского инфекциониста Энтони Фаучи по причине того, что тот «во многом был неправ».

«Никому не говорите, но дайте мне подождать немного после выборов. Я ценю этот совет», - сказал Трамп присутствующим на митинге в Майами, реагируя на призыв толпы «уволить Фаучи».

«Он был неправ во многих вопросах. Он хороший человек, но много раз ошибался», - добавил президент.

Интерфакс пишет, что американский лидер напомнил, что Фаучи призывал «не носить маски ни при каких обстоятельствах», «не закрываться от Китая», а позднее заявлял, что «президент Трамп спас десятки тысяч жизней» из-за своевременного закрытия границ.

Ранее в октябре Трамп говорил, что люди «устали» постоянно слышать о коронавирусе. «Люди устали от COVID. Они говорят: «Делайте что угодно, только оставьте нас в покое». Люди устали слушать Фаучи и всех этих идиотов», - приводит в свою очередь издание Politico слова президента во время его беседы с сотрудниками предвыборного штаба.

Американский лидер назвал Фаучи «катастрофой», но при этом указал, что проблем будет еще больше, если его уволить.

Как отмечает британское издание The Guardian, Фаучи является одним из ведущих мировых экспертов по инфекционным заболеваниям. Около 30 лет он занимает должность директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Кроме того, Фаучи является одним из ведущих экспертов рабочей группы по COVID-19 при Белом доме.

Он неоднократно озвучивал необходимость ужесточения мер по борьбе с коронавирусом из-за стремительного распространения инфекции. При этом стоит отметить, что Трамп не является сторонником такого подхода.

Источник: Кабар