Трамп проведет массовые перестановки в администрации, если победит на выборах

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок планирует произвести массовые перестановки в администрации.
Увольнения могут коснуться в первую очередь глав ведомств, связанных со здравоохранением и разведкой, сообщила газета Politico.
По данным ее источников, уволены могут быть министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел, а также глава Пентагона Марк Эспер.
Как сообщили источники, кадровые перестановки не коснутся генерального прокурора США Уильяма Барра, министра финансов США Стивена Мнучина, а также госсекретаря Майкла Помпео.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил изданию, что в данный момент администрация не намерена делать заявления о кадровых перестановках.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о планах Трампа в случае переизбрания уволить Хэспел и Эспера.
Источник: Кабар
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