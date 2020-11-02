Трамп проведет массовые перестановки в администрации, если победит на выборах

Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок планирует произвести массовые перестановки в администрации.

Увольнения могут коснуться в первую очередь глав ведомств, связанных со здравоохранением и разведкой, сообщила газета Politico.

По данным ее источников, уволены могут быть министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хэспел, а также глава Пентагона Марк Эспер.

Как сообщили источники, кадровые перестановки не коснутся генерального прокурора США Уильяма Барра, министра финансов США Стивена Мнучина, а также госсекретаря Майкла Помпео.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил изданию, что в данный момент администрация не намерена делать заявления о кадровых перестановках.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о планах Трампа в случае переизбрания уволить Хэспел и Эспера.

Источник: Кабар