Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

«Мой ответ заключается в том, что президент не украдет эти выборы»
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отреагировал на сообщения о предполагаемых планах Дональда Трампа досрочно в ночь выборов объявить о своей победе.
«Мой ответ заключается в том, что президент не украдет эти выборы», - сказал Байден журналистам.
Как отмечает Интерфакс, комментарии Байдена появились после того, как Axios сообщил , что Трамп заявил ряду близких к нему людей о намерении объявить о своей победе на выборах прежде, чем станут известны результаты во всех штатах.
По данным осведомленных источников портала, президент США в частном порядке в течение последних нескольких недель обсуждал возможность подняться на трибуну в ночь выборов и объявить, что он победил.
Отмечается, что данный вариант, по мнению сторонников Трампа, будет возможен, если будет зафиксирована его победа либо большой отрыв в голосах по сравнению с его соперником в Огайо, Флориде, Северной Каролине, Техасе, Айове, Аризоне и Джорджии.
Между тем, сам Трамп заявил журналистам, что не планирует объявлять о своей победе досрочно: «Нет, нет, это было ложное сообщение».
Однако, он отметил, что считает неправильным, что избиратели не смогут узнать результаты выборов в день голосования.
«Я не думаю, что это справедливо, что мы должны ждать в течение длительного периода времени после выборов», - заявил он.
«Я думаю, что это ужасная вещь, когда бюллетени могут быть собраны после выборов. Я думаю, что это ужасно, когда штатам разрешают подсчитывать бюллетени в течение длительного периода времени после окончания выборов», - добавил Трамп.
Источник: Кабар
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