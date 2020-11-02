Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 76

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 76.
Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
«76 гражданин погибли. 743 человека из 962 раненых выписаны, лечение 219 человек продолжается», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о 73 погибших.
Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что власти Турции начали в воскресенье выплачивать материальную помощь пострадавшим.
Источник: Кабар
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