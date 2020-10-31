Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги у посольства Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российских мусульман не устраивать митинги возле посольства Франции.

В четверг у французского дипведомства в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражается критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

“Хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации“, — написал Кадыров в Telegram.

Напомним, что в Оше накануне также прошла акция против президента Франции Эмануэля Макрона.

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Фото и видео расправы преступник выложил в Twitter, а также обратился к президенту Франции, заявив, что «казнил преподавателя, посмевшего унизить пророка Мухаммада».

После этого Макрон пообещал защитить светские ценности Франции от радикального ислама. По его мнению, эта религия сейчас переживает кризис во всем мире. Президент предложил установить контроль за финансированием мечетей, а также выступил против ограничений для сатирического журнала Charlie Hebdo на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. За эти слова французский лидер подвергся критике со стороны ряда мусульманских стран.

Источник: reporter.kg