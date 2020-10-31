Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 24
По меньшей мере 24 человека погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщает агентство Anadolu.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, ранены более 800 человек. Пострадавшие есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире.
Турецкие спасатели ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов.
Источник: Элгезит
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