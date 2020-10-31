Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 24

Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 24

По меньшей мере 24 человека погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщает агентство Anadolu.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, ранены более 800 человек. Пострадавшие есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире.

Турецкие спасатели ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов.

Источник: Элгезит