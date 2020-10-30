Киев сообщил о гибели военных на востоке Украины

Двое украинских военных погибли в зоне конфликта в Донбассе.
Киев инициирует экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за нарушения режима прекращения огня. Договоренность об этом была достигнута 27 июля.
По данным украинской стороны, пророссийские сепаратисты в зоне боевых действий нарушают режим прекращения огня почти каждый день. За минувшие сутки – пять раз.
В свою очередь представители самопровозглашенной «ДНР» обвинили в обстрелах украинских военных. Накануне сепаратисты сообщили о гибели одного военнослужащего «ДНР» – в результате срабатывания взрывного устройства, сброшенного с беспилотника армии Украины.
Киев обвиняет Москву в поддержке вооруженных сепаратистов в самопровозглашенных республиках Донбасса. Российские власти это отвергают.
По данным ООН, с 2014 года за время конфликта на востоке Украины погибло более 13 тысяч человек.
Источник: Азаттык
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