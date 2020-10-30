В Таджикистане состоялась инаугурация президента Рахмона

Инаугурация вновь избранного президента Эмомали Рахмона состоялась в пятницу в Таджикистане.
Церемония транслируется в прямом эфире государственного телеканала "Таджикистан", передает ТАСС.
Во Дворце наций Рахмону были вручены президентские символы, церемония продолжится в дворцовом комплексе "Кохи Сомон" (столичной резиденции правительства).
Глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода вручил главе государства удостоверение президента. Председатель Конституционного суда республики Абдулхафиз Ашурзода вручил Рахмону символ президентской власти - Знак президента Таджикистана.
После этой церемонии Рахмон направился в резиденцию правительства, где перед собравшимися членами парламента, правительства и представителями общественности республики принес присягу на верность Конституции и народу страны. Положив правую руку на Конституцию Таджикистана, он произнес клятву верности служения государству и народу. После принесения присяги был исполнен национальный гимн республики.
В Таджикистане 11 октября состоялись президентские выборы. На пост президента претендовали пять кандидатов: действующий глава государства Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии. По данным Центризбиркома, Эмомали Рахмон одержал победу на президентских выборах в Таджикистане, получив 90,92% голосов избирателей. Он также одерживал победу на предыдущих выборах 1994, 1999, 2006 и 2013 годов, фактически Рахмон возглавляет страну с 1992 года, когда он стал председателем Верховного совета Таджикистана.
Источник: Кабар
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