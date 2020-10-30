Число зараженных коронавирусом в мире превысило 45 млн

В мире количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 45 миллионов человек.
Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на 30 октября в мире зарегистрировано 45 029 008 зараженных COVID-19, число скончавшихся достигло 1 181 108 человек.
За последние сутки коронавирус выявлен в еще одном государстве, где ранее не было выявлено зараженных. О первых случаях заражения коронавирусом сообщили Маршалловы острова.
Большинство зараженных приходится на США, Индию и Бразилию — 8,9 млн, 8 млн и 5,4 млн соответственно. США также лидируют по количеству умерших от COVID-19. Так, с начала пандемии в Соединенных штатах от вируса скончались 228,6 тыс. человек, на втором месте находится Бразилия — 158,9 тыс., затем Индия — 121 тыс. человек.
Источник: centralasia.media
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