Турция хочет объединить военную мощь стран Центральной Азии?

Турция и Казахстан хотят создать единую "Туранскую армию".
Когда турецкий министр обороны приезжал в Казахстан для обсуждения оборонного сотрудничества, одним из этапов развития стал вопрос создания единой армии тюркских народов, пишет "Дикая Азия".
Речь о военном альянсе во главе с Анкарой. Ожидается, что этот союз задаст тон во всех региональных и глобальных конфликтах.
Результаты действий Азербайджана в Карабахе подняли на повестке дня идею "Туранской армии". А результаты Баку успешны, с поддержки Анкары.
- Создать "Туранскую армию" хотят уже давно. Например, в 2013 году Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Монголия объединились в "Ассоциацию правоохранительных органов военного статуса". Это вызвало большой переполох.
А "Туранская армия" - дело масштабное и амбициозное. Эксперты считают, что "как только борьба за Карабах достигнет заслуженного уровня, это вызовет мотивацию в тюркском мире". Поддержка Турции меняет балансы в Центральноазиатском регионе. Большинство полагает, что "Туранская армия" появится в средне - или долгосрочной перспективе, - отмечается в информации.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!