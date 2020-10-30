(Видео) Война в Карабахе: Азербайджанская армия прорвала армянскую оборону и вышла к Шуше

Война в Карабахе: Азербайджанская армия прорвала армянскую оборону и вышла к Шуше
Новость о том, что в четверг вечером азербайджанская армия стоит под Шушой сообщил лидер непризнанной Нагороно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.
Как передает Би-Би-Си, Арутюнян заявил, что азербайджанская армия находится в нескольких километрах, максимум в пяти, и призвал их сплотиться для обороны города.
Город находится в центре Нагорного Карабаха, контроль над которым имеет стратегическое значение. Он находится в 14 км от Степанакерта.
Кроме того, правозащитная организация Amnesty International осудила использование армянскими силами кассетных боеприпасов при обстреле Барды, в котором погибли 21 человек.
«Вчера (28 октября 2020 года) примерно в 13:30 по местному времени по Барде была запущена одна из нескольких ракет «Смерч», которая попала в жилой квартал, неподалеку от больницы. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что был убит по меньшей мере 21 человек, и примерно 70 человек получили ранения», - говорится в сообщении.
Под обстрелом Барды погиб и местный волонтер Красного Полумесяца.
«Эксперты Amnesty International's Crisis Response подтвердили подлинность фотоснимков (сделанных журналистами Vice News в городе) с фрагментами кассетных боеприпасов 9N235 из ракет 9М55 «Смерч», произведенных в России, которые, судя по всему, были запущены по городу армянскими силами», - говорится в заявлении.
Источник: centralasia.media
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