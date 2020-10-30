Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы после двух ножевых атак в Ницце и Авиньоне.

Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Полиция и армия будут мобилизованы для обеспечения безопасности. В пятницу в стране состоится заседание совета по обороне.

По словам Кастекса, Франция столкнулась с “трусливым и варварским” нападением, которое повергло в траур всю страну. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Ножевые атаки произошли днём 29 октября. В Ницце молодой мужчина напал на базилику Нотр-Дам, убив двух человек внутри и одного снаружи. Утверждается, что при нападении он кричал “Аллах акбар”, что в переводе с арабского означает “Господь велик”. Мотивы нападавшего пока не сообщаются, в городе закрыты все церкви, преступление расследуется как теракт.

Через два часа в Авиньоне на юго-востоке Франции мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он угрожал прохожим и выкрикивал: "Аллах акбар". Его застрелили полицейские. В Саудовской Аравии задержан местный житель, напавший на охранника консульства Франции в Джидде. Охранник получил лёгкие ранения.

В Ниццу прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что страна в очередной раз подверглась “исламистской атаке”. “Если на нас снова напали, то это из-за наших ценностей, свободы, возможности свободного вероисповедания и желания не поддаваться террору”, — заявил политик.

По его словам, до семи тысяч французских военных будут мобилизованы. В стране усилят охрану храмов. В воскресенье 1 ноября католики будут праздновать день всех святых — христианский праздник, посвящённый поминовению усопших. Мусульмане 29 октября отмечают день рождения основателя своей религии — пророка Мухаммеда.

Источник: Азаттык