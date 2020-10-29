В Москве проходит митинг против карикатур на пророка Мухаммеда

Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.
В Москве у посольства Франции проходит митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, передает РИА Новости.
Около 20 собравшихся у здания французской дипмиссии выкрикивали «Нет!», а также искаженное имя президента Франции: «Макарон». У посольства усилена охрана, по периметру здания дежурят полицейские.
Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподаватель был обезглавлен террористом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы, в которой вел занятия. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире.
Источник: centralasia.media
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