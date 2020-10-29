КовиРождество. Показатели заболеваемости в странах Европы бьют национальные рекорды

"Рождество, вероятно, не будет обычным"

Показатели заболеваемости в странах Европы бьют национальные рекорды

Лидеры стран Евросоюза соберутся в четверг на экстренный онлайн-саммит, главной темой которого станет коллективная борьба с коронавирусом. В Брюсселе признают, что вторая волна приобретает угрожающие масштабы, и призывают бороться с ней сообща. Еврооптимисты надеются, что коллективное принятие решений позволит эффективнее справляться с ростом заболеваемости. Между тем страны-члены ЕС одна за другой бьют рекорды по этому показателю. ФРГ, Франция, Чехия уже объявили о введении радикальных ограничений.

Местом проведения саммита считается Брюссель, но это лишь формальность. Именно отсюда встречу на высшем уровне будет вести председатель Евросовета Шарль Мишель, лидеры же стран-участниц останутся на родине и будут вновь общаться по видеосвязи. Главной темой встречи станет борьба с новой вспышкой коронавируса в Европе. По словам господина Мишеля, ЕС должен стать "союзом тестов и вакцин". "Каждый день на счету,- напомнил он накануне.- Что сейчас нужно, так это решительные действия на европейском уровне, основанные на двух столпах: вакцинах, с одной стороны, и тестировании и отслеживании контактов - с другой". Он призвал ввести европейскую систему экспресс-тестов и попытаться предотвратить сепаратное введение странами ЕС режима локдауна.

Уже к концу года может забрезжить свет в конце тоннеля: по словам господина Мишеля, к этому времени могут стать доступны "три-четыре" европейские вакцины.

"Понятно, что у нас нет волшебной палочки и что моментально всех вакцинировать не получится,- предупредил он.- Будет несколько вакцин, какие-то будут вводиться одной дозой, для других понадобится две". Участники саммита ЕС должны обсудить и порядок, и логику массовой вакцинации. Правда, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в странах ЕС, реально жители стран ЕС могут рассчитывать на массовую вакцинацию не раньше конца будущего года. "Рождество, вероятно, не будет обычным",- заранее предупредил специальный советник главы Еврокомиссии Петер Пиот.

Между тем в ряде стран ЕС растут суточные показатели заболеваемости и смертности. Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис отметила "интенсивный и тревожный рост новых случаев и смертей (в европейских странах.- "Ъ"): ежесуточное число случаев возросло на треть и, к сожалению, ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей".

Непростая ситуация складывается в Великобритании, Испании, Франции.

В 11-миллионной Бельгии ежедневно заболевают около 13 тыс. человек - это европейский рекорд по числу новых случаев на душу населения. Власти рассматривают возможность госпитализировать пациентов в больницы соседних стран, если койко-места в Бельгии закончатся. Другой рекордсмен по числу новых случаев на душу населения - Чехия. С 5 октября здесь уже действует режим ЧС, закрыты учебные заведения, рестораны и бары, музеи и спортзалы, многие магазины. На этой неделе режим ЧС продлили еще на месяц, до 3 декабря. Тем не менее рекордные суточные показатели заболеваемости превысили отметку в 15 тыс. случаев. Правда, ограничения не помешали министру здравоохранения Роману Прымуле на прошлой неделе отправиться, да еще и без маски, в дорогой пражский ресторан - после того как эта информация попала в СМИ, президент Милош Земан назначил нового министра, врача Яна Блатнего, который займет свой пост в четверг.

В соседней Польше коронавирусом заразился президент Анджей Дуда - положительный результат тестирование показало еще в пятницу, болезнь протекает в легкой форме. Несмотря на введение повсеместного масочного режима, закрытие кафе и ресторанов и перевод школьников средней и старшей школы на дистанционное обучение, в эти дни, по официальным данным, в 38-миллионной Польше ежедневно фиксируется почти 19 тыс. новых случаев (для сравнения, в России на 144,5 млн населения - около 16 тыс.). Со среды по решению премьер-министра республики помогать обеспечивать порядок и безопасность польской полиции будут солдаты военной жандармерии. Параллельно в Польше уже неделю продолжаются многотысячные протесты против поправок к законодательству, практически полностью запрещающих аборты, даже в случае нарушений развития плода.

Во вторник Польша, а также Италия и Испания получили первые транши финансовой поддержки от Еврокомиссии (€1 млрд, €10 млрд и €6 млрд соответственно) для сохранения рабочих мест - однако эти деньги могут компенсировать финансовые потери государств лишь частично.

Даже в Германии, относительно успешно справлявшейся с первой волной, через полтора месяца могут закончиться места в отделениях реанимации - об этом во вторник предупредила канцлер Ангела Меркель. "На счету каждый день",- обратилась канцлер к гражданам. С понедельника власти закрывают все точки общепита, театры и концертные залы, ограничивают встречи (до двух семей) и закрывают футбольные трибуны. Следующий уровень, на который европейские страны пока не рискуют массово переходить,- введение жесткого локдауна, как весной.

Источник - kommersant.ru