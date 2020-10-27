Билл Гейтс оценил эффективность первых вакцин от коронавируса

Гейтс заявил, что их эффективность может быть «неидеальной».
Основатель Microsoft, американский филантроп Билл Гейтс в беседе с главным редактором Yahoo Finance US Энди Сервером оценил возможный эффект первых вакцин от коронавирусной инфекции.
Гейтс заявил, что их эффективность может быть «неидеальной».
«Если повезет, у нас будет два или три из шести (вакцин), которые сейчас проходят третью фазу испытаний. Даже если из первых шести две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения заболевания и предотвращения передачи инфекции может быть неидеальной»,- сказал он.
Также миллиардер отметил, что первые вакцины от COVID-19 могут появиться в США уже в начале 2021 года.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!