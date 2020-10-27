Билл Гейтс оценил эффективность первых вакцин от коронавируса

Гейтс заявил, что их эффективность может быть «неидеальной».

Основатель Microsoft, американский филантроп Билл Гейтс в беседе с главным редактором Yahoo Finance US Энди Сервером оценил возможный эффект первых вакцин от коронавирусной инфекции.

Гейтс заявил, что их эффективность может быть «неидеальной».

«Если повезет, у нас будет два или три из шести (вакцин), которые сейчас проходят третью фазу испытаний. Даже если из первых шести две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения заболевания и предотвращения передачи инфекции может быть неидеальной»,- сказал он.

Также миллиардер отметил, что первые вакцины от COVID-19 могут появиться в США уже в начале 2021 года.

Источник: centralasia.media