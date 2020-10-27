Путин встретится с Хабибом Нурмагомедовым

Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин собирается встретиться с бойцом Хабибом Нурмагомедовым, точных дат пока нет.
Ранее президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи.
«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая... успокоится, они обязательно встретятся», - цитирует Пескова РИА Новости.
В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 29 побед в 29 боях.
Источник: centralasia.media
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