За сутки в мире коронавирусом заразились 474 тыс. человек
В мире число зараженных коронавирусом достигло 43 млн 483 тыс. 973 человек. Об этом сообщается в онлайн-карте, разработанной учеными Института Джона Хопкинса.
На первом месте по количеству больных США- 8,7 млн, в Индии – 7,9 млн, в Бразилии – 5,4 млн, в России – 1,5 млн, во Франции – 1,2млн.
В соседнем Казахстане – 110 тыс. 684 человека, в Узбекистане – 65 тыс. 667 человек.
Всего в мире от коронавируса умерли 1 млн 159 тыс. 397 человек.
Источник: Кабар
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