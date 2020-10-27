За сутки в мире коронавирусом заразились 474 тыс. человек

За сутки в мире коронавирусом заразились 474 тыс. человек

В мире число зараженных коронавирусом достигло 43 млн 483 тыс. 973 человек. Об этом сообщается в онлайн-карте, разработанной учеными Института Джона Хопкинса.

На первом месте по количеству больных США- 8,7 млн, в Индии – 7,9 млн, в Бразилии – 5,4 млн, в России – 1,5 млн, во Франции – 1,2млн.

В соседнем Казахстане – 110 тыс. 684 человека, в Узбекистане – 65 тыс. 667 человек.

Всего в мире от коронавируса умерли 1 млн 159 тыс. 397 человек.

Источник: Кабар