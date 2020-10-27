(Фото) Жена премьер-министра Армении собралась воевать в Карабахе

Жена премьер-министра Армении собралась воевать в Карабахе
Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян решила пройти военную подготовку и отправиться «защищать границы родины» в Карабах.
«С завтрашнего дня отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки», - написала Акопян в Фейсбуке.
«Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», - добавила она.
Накануне сообщалось о вступлении в силу в Карабахе перемирия, достигнутого при посредничестве США. Это третья по счету договоренность о прекращении огня между двумя странами. Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении этой договоренности.
Источник: centralasia.media
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