(Фото) Жена премьер-министра Армении собралась воевать в Карабахе

Жена премьер-министра Армении собралась воевать в Карабахе

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян решила пройти военную подготовку и отправиться «защищать границы родины» в Карабах.

«С завтрашнего дня отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки», - написала Акопян в Фейсбуке.

«Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», - добавила она.

Накануне сообщалось о вступлении в силу в Карабахе перемирия, достигнутого при посредничестве США. Это третья по счету договоренность о прекращении огня между двумя странами. Однако после этого стороны обвинили друг друга в нарушении этой договоренности.

Источник: centralasia.media