Эрдоган призывает сограждан бойкотировать французские товары

Эрдоган призывает сограждан бойкотировать французские товары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соотечественников бойкотировать французские товары на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Парижем. Связи между двумя членами НАТО испортились из-за жесткой позиции Франции против радикального ислама.

Эрдоган 26 октября повторил обращенный к президенту Франции Эммануэлю Макрону призыв пройти психиатрическую экспертизу. Два дня назад он сделал аналогичное заявление, после чего Париж отозвал своего посла в Анкаре.

«Во Франции сказали: "не покупайте товары с турецкой маркировкой". Я обращаюсь к своим людям здесь. Никогда не отдавайте предпочтение товарам с французской маркировкой, не покупайте их», — сказал Эрдоган во время выступления по телевидению.

Франция была потрясена обезглавливанием учителя Самюэля Пати 17 октября исламистским боевиком, который мстил за использование карикатур на пророка Мухаммеда на занятии на тему свободу слова.

23 октября карикатуры, первоначально появившиеся в сатирическом журнале Charlie Hebdo, проецировались на правительственные здания во Франции, что вызвало возмущение в исламском мире. Франция «не откажется от наших карикатур», сказал Макрон.

В мусульманских и арабских странах в ответ на поддержку Макроном карикатур активизировались призывы не покупать французские товары.

В супермаркетах Катара и Кувейта продолжаются бойкоты французских товаров, призывы отказаться от французских товаров звучат также в Иордании и других странах.

По данным статистической службы Турции, Франция является 10-м крупнейшим поставщиком импорта в Турцию и седьмым по величине рынком для экспорта Турции. Французские автомобили — одни из самых продаваемых в Турции.

Турция и Франция являются членами НАТО, но у них есть разногласия по ряду вопросов, включая Сирию и Ливию, юрисдикцию в восточном Средиземноморье и конфликт в Нагорном Карабахе.

Источник: Азаттык