Китай сохранит свою приверженность реформам и открытости

Вне сомнений, это чудо в истории развития мира, созданное китайским народом.

Рубрика «Хэинь»

«Сегодня мировая экономика сталкивается со множеством сложных вызовов. Нам не должны препятствовать встречный ветер и обратные волны. Мы должны стоять на правильной стороне истории, неуклонно расширять открытость по всем направлениям, содействовать формированию мировой экономики открытого типа и способствовать построению сообщества единой судьбы человечества», — отметил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании, посвященном 40-й годовщине основания специальной экономической зоны (СЭЗ) Шэньчжэнь. В ходе собрания лидер Китая изложил важный стратегический план продвижения реформ и открытости СЭЗ Шэньчжэнь на более высокой отправной точке в новую эпоху, объявил всему миру твердую решимость и уверенность Китая в углублении реформ и открытости, а также предоставлении странам мира еще больших дивидендов для развития.

За 40 лет Шэньчжэнь прошел путь, который некоторые международные города преодолевали в течение сотен лет. Вне сомнений, это чудо в истории развития мира, созданное китайским народом. Успехи Шэньчжэня также являются конкретным проявлением исторической эволюции и достижений политики реформ и открытости Китая. С момента начала проведения реформ и открытости Китай, открывший свои двери внешнему миру, приложил большие усилия для строительства и осуществил исторический переход от закрытости к полузакрытости и далее к всестороннему открытию. Страна, активно участвуя в экономической глобализации, также внесла должный вклад в общее развитие человечества.

Глубокое и точное понимание тенденций времени — ключевая причина, по которой Китай всегда достигает успехов. В новую эпоху КНР продолжает следовать течению истории, активно реагировать на изменения, стремиться к переменам и идти в ногу со временем. Современный мир претерпевает невиданные за столетие серьезные изменения, которые еще больше ускоряет глобальная вспышка эпидемии COVID-19. На этом фоне Китай продолжает сохранять непоколебимую уверенность и совершать конкретные действия для продвижения высококачественного экономического развития страны и осуществления великого возрождения китайской нации.

Мир восхищен тем, как Китай уверенно реагирует на препятствия для экономической глобализации и тяжелую ситуацию с мировым экономическим спадом, а также неуклонно с большей уверенностью и более решительными мерами углубляет свои реформы и открытость. С начала этого года КНР выпустила директиву по улучшению рыночного распределения факторов производства, обнародовала «Общий план строительства порта свободной торговли Хайнань», снизила ввозные таможенные пошлины на некоторые товары, активно расширила импорт, в дальнейшем сократила негативный список для иностранных инвестиций, а также издала план превращения Шэньчжэня в передовую показательную зону социализма с китайской спецификой и комплексных реформ (2020－2025 гг.), предоставив городу большую автономию в реформировании ключевых областей и звеньев при соблюдения стратегического и высокоуровневого плана центрального правительства. Твердые и эффективные меры Китая по углублению реформ и открытости четко демонстрируют миру, что независимо от того, как меняется международная обстановка, КНР всегда будет брать на себя инициативу собственного развития и продолжать создавать новые возможности для общего развития всех стран.

Открытость приносит прогресс, сотрудничество формирует взаимный выигрыш. Китайская экономика отличается устойчивой тенденцией к улучшению, огромным рынком и высокой стабильностью. В настоящее время страна формирует новую модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и дающую внутреннему и внешнему рынкам возможность взаимного стимулирования, что не только откроет новые пространства для развития китайской экономики, но также способствует восстановлению и росту мировой экономики. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, по итогам первых трех кварталов этого года внешнеторговый оборот страны вырос на 0,7 проц. в годовом исчислении, впервые показав положительный рост. В новейшем докладе о перспективах развития мировой экономики, опубликованном Международным Валютным Фондом (МВФ), прогнозируется, что в этом году мировая экономика сократится на 4,4%, и Китай будет единственной экономикой в мире, демонстрирующей положительный рост. За время празднования Дня образования КНР и Праздника середины осени с 1 по 8 октября в условиях профилактики и контроля эпидемии более 600 млн китайцев совершили поездки по стране, объем полученных от туризма средств достиг 466,56 млрд юаней (около 68,5 млрд долл. США), суточный объем пассажирских перевозок по железным дорогам Китая превысил 15 млн человек. Устойчивость и активность китайской экономики придали другим государствам уверенность в развитии глобальной экономики. По сообщению французских СМИ, КНР является единственной в мире страной, восстановившей и укрепившей экономику. Американское агентство Bloomberg считает, что туристическая активность внутри Китая свидетельствует о большом потенциале восстановления экономики страны.

В ходе проведения реформ и открытости Китай преодолел множество трудностей и будет продолжать, не взирая ни на какие препятствия, прилагать большие усилия для углубления реформ и расширения открытости. Китай, твердо приверженный взаимовыгодной стратегии открытости, не только черпает импульсы развития из всего мира, но и практическими действиями стремится к совместному прогрессу и путем собственного развития приносит еще большую пользу всем государствам.

"Жэньминь Жибао",

25 октября 2020 года

Источник: Кабар